Павелко: УАФ прилагает усилия, чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что организация делает все возможное, чтобы сборная России не могла проводить международные товарищеские матчи участвовать в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2024.

Отметим, 20 сентября в хорватском Хваре состоится заседание исполкома УЕФА, на котором, в частности, утвердят процедуру жеребьевки отбора Евро-2024.

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"Решение УЕФА (об отстранении российских команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА – прим.) формально касается только официальных соревнований. Поэтому это позволяет российским футбольным функционерам вести переговоры о возможном проведении товарищеских матчей. Но УАФ сразу реагирует и на такие попытки.

Совсем недавно мы написали письма ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября. Обратились мы и в ассоциацию Боснии и Герцеговины, призвав быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром и отказаться от участия в этом поединке. Было также обращение от исполкома УАФ к коллегам из Боснии и Герцеговины, а также обращение наших футбольных легенд к игрокам и тренерам боснийской сборной с призывом отказаться от проведения матча.

Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся.

Подобные действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые в октябре должны были состояться на Балканах.

Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Страна-агрессор не может быть представлена ​​в соревнованиях, где принимают участие сборные стран, которые, в отличие от РФ, уважают суверенитет, территориальную целостность других государств. Страна, которая в XXI веке на виду у всего мира убивает невинных женщин, детей и пожилых людей, стремится уничтожить — физически и ментально — целый народ, наш народ, должна получить на международной арене полную изоляцию, в том числе в футболе. Пока не прекратит совершать свои преступления и не компенсирует нанесенный ущерб", — сказал Павелко.