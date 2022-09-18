путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине, - Глава комитета штабов Великобритании

Глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что президент россии владимир путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине, но война, вероятно, затянется надолго.

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет .

Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден раньше. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция.

Силы путина слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, проявляющие мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все оказываем", - добавил Радакин.