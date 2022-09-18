путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине, - Глава комитета штабов Великобритании
Оккупанты не достигают поставленной цели благодаря ВСУ
Генштаб ЗСУ
Глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что президент россии владимир путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине, но война, вероятно, затянется надолго.
"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет .
Он хотел взять под контроль столицу, мы видели, что он был побежден раньше. Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО гораздо сильнее, к нам присоединяются Финляндия и Швеция.
Силы путина слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, проявляющие мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все оказываем", - добавил Радакин.
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