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Зеленский: Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства

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Вечернее обращение президента

Зеленский: Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подытожил громкие события последних суток. А именно – обмен пленными, в ходе которого Украина освободила 215 героев, среди которых – защитники "Азовстали".

"Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Дмитрий Казацкий – знаменитый Орест, фотограф из "Азовстали". Николай Кущ и Константин Никитенко. Екатерина Полищук (Пташка), Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Зоряна Репецкая, Анастасия Черненькая.

Всего 215 героев.

Только что завершился обмен. Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215-ти семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности.

Мы помним обо всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь! И обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену", – сказал президент.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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