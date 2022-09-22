Плюс оружие для ВСУ. Европейский Союз готовит восьмой пакет санкций против россии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил информацию о том, что Европейский Союз готовит новый восьмой пакет санкций против рф. Он также добавил, что есть решение об увеличении поставок оружия Украине. По его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер. Об этом сообщает Reuters.

После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен на "более значимые секторы российской экономики" и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине.

Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован. Сейчас министры иностранных дел 27 стран блока находятся в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.