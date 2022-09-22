Динамо подписало нидерландского хавбека Виборга Лонвейка

Киевское " Динамо " подписало полузащитника датского "Виборга" Юстина Лонвейка.

Cоглашение сторон рассчитано на 5 лет.

По информации СМИ, киевляне заплатили за нидерландского футболиста 2 миллиона евро.

За "Виборг" хавбек выступает с прошлого лета, перейдя из "Утрехта". В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах.

У Лонвейка есть опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов. В команде U-19 он провел 9 игр.

Довольно рослый игрок - 189 см.

Его основная позиция на поле – центральный полузащитник. Нередко он играл также на позиции атакующего и опорного полузащитника. В нынешнем сезоне "Виборг" использовал Лонвейка на позиции вингера (выступал и справа и слева в атаке).