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Украинские арбитры рассудят матч Лиги наций

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Бригада украинских арбитров получила назначение на матч Фарерские острова – Турция

Украинские арбитры рассудят матч Лиги наций

Новина українською

Бригада украинских арбитров отработает на матче Лиги наций в группе С1 Фарерские острова – Турция.

Главным рефери встречи будет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Анатолий Абдула.

Напомним, что поединок состоится 25 сентября в Торсхавне. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

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В статье: Сергей Бойко
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Источник:
УАФ

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