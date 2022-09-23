Украинские арбитры рассудят матч Лиги наций

Бригада украинских арбитров отработает на матче Лиги наций в группе С1 Фарерские острова – Турция.

Главным рефери встречи будет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Анатолий Абдула.

Напомним, что поединок состоится 25 сентября в Торсхавне. Начало матча – в 21:45 по Киеву.