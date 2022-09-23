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На юге за сутки ВСУ сбили 5 российских дронов-камикадзе, уничтожили два пункта управления и склад с БК

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Орки, бегите

На юге за сутки ВСУ сбили 5 российских дронов-камикадзе, уничтожили два пункта управления и склад с БК

Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают наносить удары по врагу на южном фронте. За 22 сентября уничтожили пять дронов-камикадзе, ударили по пунктам управления россиян и складу с боеприпасами. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах Николаевщины сбили 5 дронов-камикадзе, которые россияне направили по украинским позициям. В Воздушных силах информировали, что не менее четырех из них были дронами Shahed-136 иранского производства.

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Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач, в том числе разбили: 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке на Херсонщине, 3 сосредоточения вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад БК в Бериславском районе.

В течение дня украинские военные на юге уничтожили 18 орков, 3 крупнокалиберных гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 танка и 2 единицы другой автомобильной и бронированной техники. Также ВСУ огневым поражением остановили попытку врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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