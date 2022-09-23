Блинкен: Если рф прекратит воевать – не будет войны, если Украина перестанет воевать – не будет Украины
Энтони выдал базу
Getty Images / Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном войне, развязанной россией против Украины.
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"Мы много слышим о разногласиях между странами в Организации Объединенных Наций. Но в последнее время есть удивительное единство между государствами-членами (ООН), когда речь идет о войне россии с Украиной".
"Один человек пошел по пути войны. Один человек может положить этому конец. Если россия прекратит воевать, войны не будет. Если Украина перестанет воевать, то не будет Украины".
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