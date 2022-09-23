  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Блинкен: Если рф прекратит воевать – не будет войны, если Украина перестанет воевать – не будет Украины
В тренде

Блинкен: Если рф прекратит воевать – не будет войны, если Украина перестанет воевать – не будет Украины

Общие новости
(1 голосов)

Энтони выдал базу

Блинкен: Если рф прекратит воевать – не будет войны, если Украина перестанет воевать – не будет Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном войне, развязанной россией против Украины.

Читайте такжеISW: Частичная мобилизация, объявленная путиным в россии, пока никак не повлияет на ход войны

"Мы много слышим о разногласиях между странами в Организации Объединенных Наций. Но в последнее время есть удивительное единство между государствами-членами (ООН), когда речь идет о войне россии с Украиной".

"Один человек пошел по пути войны. Один человек может положить этому конец. Если россия прекратит воевать, войны не будет. Если Украина перестанет воевать, то не будет Украины".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Энтони Блинкен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде