Зеленский: С начала войны украинских воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов
Президент озвучил ежедневные потери ВСУ на фронте
president.gov.ua
Каждый день, в войне против российской агрессии, Украина теряет около 50 воинов. С начала полномасштабного вторжения России, украинских героев погибло в пять раз меньше нежели оккупантов.
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"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - заявил президент.
Как объясняет Зеленский, он получает данные по потерям ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными из-за того, что речь идет о человеческих жизни.
"Позиция наших военных - не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос - это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизни", – добавляет президент Украины.
Напомним ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что пик потерь ВСУ был в мае, когда Россия владела преимуществом, особенно на Донбасском направлении.
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