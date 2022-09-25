Россия боится проводить сборы и соревнования заграницей – спортсмены могут так сбегать от мобилизации
Уже есть приказ Министерства спорта
Associated Press
Министерство спорта Российской Федерации приказало национальным спортивным организациям прекратить проводит сборы, а также принимать участи в соревнованиях вне страны.
Как сообщает издание Inside the Games, в ведомстве опасаются попыток побега спортсменов из страны для ухода от мобилизации. Само же министерство настаивает, что это сделано для поддержки российской индустрии спорта.
Запрет не коснется матчей сборной России по футболу, поскольку она, как заявил источник изданию, финансируется самостоятельно. Однако, спортсменам из страны-агрессора все же можно играть с некоторыми иностранными сборными: с Беларусью, Китаем, Арменией и Киргизстаном.
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