  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Украина получила системы ПВО NASAMS
В тренде

Зеленский: Украина получила системы ПВО NASAMS

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Но этого всеравно недостаточно

Зеленский: Украина получила системы ПВО NASAMS

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ получили современные американские системы ПВО NASAMS.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс СШАза положительное решение, которое уже принято. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО.

Но поверьте, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев. Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность, чтобы вернуть наших украинцев домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги. И тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех.

Потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам 1,5 миллиарда долларов на поддержку нашего бюджета для ведения этой войны. Но если наши люди вернутся, а они очень хотят вернуться, у них будет большая мотивация, они будут работать здесь", - рассказал президент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CBS

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде