Зеленский: Украина получила системы ПВО NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ получили современные американские системы ПВО NASAMS.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс СШАза положительное решение, которое уже принято. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО.

Но поверьте, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев. Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность, чтобы вернуть наших украинцев домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги. И тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех.

Потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам 1,5 миллиарда долларов на поддержку нашего бюджета для ведения этой войны. Но если наши люди вернутся, а они очень хотят вернуться, у них будет большая мотивация, они будут работать здесь", - рассказал президент.