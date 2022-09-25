ВСУ сбили Су-25 и вертолет Ми-8, спасавший российского пилота

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об очередных успехах наших военных в воздухе.

Сегодня, 25 сентября около 17.00 часов подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска на Херсонщине.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.

Как ранее сообщалось в Командовании Воздушных Сил, за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.