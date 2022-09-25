  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ сбили Су-25 и вертолет Ми-8, спасавший российского пилота
В тренде

ВСУ сбили Су-25 и вертолет Ми-8, спасавший российского пилота

Общие новости
(3 голосов)

Усилиями зенитчиков Одесской бригады

ВСУ сбили Су-25 и вертолет Ми-8, спасавший российского пилота

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об очередных успехах наших военных в воздухе.

Сегодня, 25 сентября около 17.00 часов подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска на Херсонщине.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.

Как ранее сообщалось в Командовании Воздушных Сил, за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны также сбиты два беспилотника-камикадзе "Shahed-136" в Николаевской и Одесской областях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fokstrot2009 (Харьков)
25.09.2022 в 21:41
Удачи!
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 21:14
держитесь ребята
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде