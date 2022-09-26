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Шольц: Мы поддерживаем Украину, но таким образом, чтобы не доводить ситуацию до войны между рф и НАТО

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Шольц: Мы поддерживаем Украину, но таким образом, чтобы не доводить ситуацию до войны между рф и НАТО

Bundeskanzler Olaf Schol

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украину танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против россии. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой".

Напомним, немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине.

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В статье: война с Россией НАТО Олаф Шольц
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Источник:
nytimes.com

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
26.09.2022 в 11:52
Ну да,чего обострять. У вас же люди не гибнут. Инфраструктуру восстановить можно, а людей не вернуть. Гнилая позиция. До Британии и США вам ой как далеко.
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