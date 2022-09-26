Шольц: Мы поддерживаем Украину, но таким образом, чтобы не доводить ситуацию до войны между рф и НАТО
Поняли
Bundeskanzler Olaf Schol
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украину танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против россии. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой".
Напомним, немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине.
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Источник:nytimes.com
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
26.09.2022 в 11:52
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