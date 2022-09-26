Шольц: Мы поддерживаем Украину, но таким образом, чтобы не доводить ситуацию до войны между рф и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не отправляет Украину танки, поскольку боится втянуть НАТО в войну против россии. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой".

Напомним, немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по немедленной поставке танков и другой бронетехники западного образца Украине.