Матч Шахтер - Динамо пройдет в Варшаве или Львове

Коммерческий директор "Ш ахтера " Дмитрий Кириленко рассказал о подготовке клуба к поединку и вероятном месте проведения домашнего матча "горняков" с "Динамо".

– Дмитрий, ранее сообщалось, что матч "Шахтера" и "Динамо" в 7-м туре УПЛ может состояться в Лондоне. Есть ли уже какое-то решение?

– К сожалению, после продолжительных переговоров приняли решение не проводить этот матч в столице Великобритании. Мы приложили все усилия и имели огромное желание осуществить эту инициативу, но обстоятельства сложились иначе и помешали нам сыграть с "Динамо" в Лондоне.

– Как проходили переговоры о проведении этого матча?

– На первом этапе мы получили согласие всех участников этого мероприятия – нашего соперника, УПЛ, УАФ. После этого начали вести переговоры со стадионом "Вест Хэма", а параллельно – с другими клубами. Еще тогда у англичан были опасения относительно того, что месяца будет недостаточно для подготовки к проведению такого матча. Но мы все равно продолжали переговоры. К сожалению, затем произошло трагическое событие, которое парализовало всю Великобританию – смерть Королевы Елизаветы II. На две недели процесс был остановлен.

– Были ли запасные варианты?

– Сейчас мы продолжили переговоры. Более того, пробовали договориться с "Челси" о проведении матча на "Стэмфорд Бридж", но организовать такое мероприятие на высоком уровне не представляется возможным за столь короткий срок. Даже сами англичане сказали, что это сложно сделать.

– В чем заключалась основная сложность?

– Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне за такой срок невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, с учетом высоких издержек и перечисленных выше обстоятельств, мы не видим возможности в доходе.

– Может ли матч второго круга между "Динамо" и "Шахтером" состояться в Великобритании?

– Безусловно! Если "Динамо" захочет провести свой домашний матч с "Шахтером" в Лондоне, мы всячески готовы им помогать. У нас уже есть определенные наработки, которыми мы с радостью поделимся, ведь главной целью такого матча является помощь Украине. Хотим поблагодарить киевское "Динамо" за согласие, а также УАФ и УПЛ. Кроме того, благодарим Министерство спорта Украины в лице министра Вадима Гутцайта и амбассадора United24 Андрея Шевченко за поддержку нашей инициативы, содействие и оперативность.

– Где теперь "Шахтер" примет "Динамо" в рамках чемпионата Украины 15 октября?

– Пока на этот вопрос нет точного ответа. Мы рассматриваем два варианта – или в Варшаве, или во Львове.