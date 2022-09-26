Россияне ударили по аэропорту Кривого Рога. Его инфраструктура разрушена
Очередной ракетный удар по Днепропетровщине
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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, удар пришелся по аэропорту.
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"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.
Люди во время удара не пострадали", - написал Резниченко в Телеграм.
Отметим, что оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Кривой Рог и Днепропетровщину.
Также сегодня, 26 сентября, атаке дронами-камикадзе подверглась Одесса.
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