Россияне ударили по аэропорту Кривого Рога. Его инфраструктура разрушена

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, удар пришелся по аэропорту.

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"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

Люди во время удара не пострадали", - написал Резниченко в Телеграм.

Отметим, что оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Кривой Рог и Днепропетровщину.

Также сегодня, 26 сентября, атаке дронами-камикадзе подверглась Одесса.