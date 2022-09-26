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Россияне ударили по аэропорту Кривого Рога. Его инфраструктура разрушена

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Очередной ракетный удар по Днепропетровщине

Россияне ударили по аэропорту Кривого Рога. Его инфраструктура разрушена

россми

Новина українською

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, удар пришелся по аэропорту.

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"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

Люди во время удара не пострадали", - написал Резниченко в Телеграм.

Отметим, что оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Кривой Рог и Днепропетровщину.

Также сегодня, 26 сентября, атаке дронами-камикадзе подверглась Одесса.

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В статье: война с Россией
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