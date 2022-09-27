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ВСУ на Харьковщине взяли в плен первого ЧМОбика: Служу три дня - ВИДЕО

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Решил отправиться в дезертиры, но попал в плен

ВСУ на Харьковщине взяли в плен первого ЧМОбика: Служу три дня - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Харьковской области вблизи Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен первого ЧМОбика (ред.- частично мобилизованного).

Как сообщает Антон Геращенко, пленный Алексей Пашков уверяет, что находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.

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Из-за отсутствия командиров и обеспечения решил отправиться в дезертиры и планировал перейти границу и вернуться обратно в Россию. Однако заблудился и попал в плен. При себе пленник имел персональные гражданские и военные документы.

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В статье: война с Россией
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