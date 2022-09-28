Почти полтысячи мертвых россиян и урожай БПЛА. Генштаб опубликовал потери врага за 27 сентября
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Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 58150 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2312 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4889(+8) ед,
- артиллерийских систем – 1381 (+3) ед,
- РСЗО – 331 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
- самолетов – 262 (+1) ед,
- вертолетов – 224 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 242 (+1),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) ед,
- специальная техника – 131 (+0).
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Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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