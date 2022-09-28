США объявят о новом пакете военной помощи для ВСУ. Также известно, когда Украина получит NASAMS

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине в размере 1,1 миллиарда долларов. О нем могут объявить уже в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. В общей сложности Соединенные Штаты предоставили более 15 миллиардов долларов военной помощи Украине для борьбы с россией.

Для нового пакета будут выделены средства от Инициативы содействия безопасности Украине (USAI). Это позволит администрации Байдена закупать вооружение в промышленности, а не из имеющихся запасов оружия. В пакет должны войти HIMARS, боеприпасы, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационными системами, а также запчасти, учебная и техническая поддержка.

Также Вашингтон готовит новые санкции против россии, если москва аннексирует оккупированные территории после объявления результатов "референдумов".

Между тем, в Пентагоне заявили, что Украина может получить системы NASAMS до конца осени или начала зимы. Об этом сообщил представитель американского министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга 27 сентября. По его словам, впоследствии поставки систем ПВО будут наращиваться.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также говорил о том, что США передадут Украине две батареи NASAMS. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели.

Представители партий Конгресса США договорились предусмотреть в бюджете на следующий финансовый год (начинается с 1 октября) около 12 миллиардов долларов помощи для Украины. Сенат США поддержал законопроект о временном финансировании во избежание частичного прекращения работы правительства на время рассмотрения бюджетных вопросов — в него включили более $12 млрд для Украины.