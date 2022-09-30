Где же он? Посол Украины в США объяснила принцип работы лендлиза и прокомментировала сроки

Украина до сих пор не получает вооружения от США, что предусмотрено подписанным Джо Байденом 9 мая законом о лендлизе. Реализацию программы отложили до тех пор, когда американцы не смогут передавать ВСУ оружие по отдельным президентским решениям "в подарок". Об этом заявила госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Лендлиз нам потребуется тогда, когда Конгресс не будет выделять средства на президентские предписания. По лендлизу мы сможем получать от США то, что у них уже есть в собственности".

"Например, когда у нас не будет средств, а будет оборудование, которое мы хотим получать, то сможем применять лендлиз. Сейчас активно обсуждаем именно механизм, как это может быть. Лендлиз – это фактически те же выделения из собственных запасов, но они даются в аренду, или в лизинг и уже не на бесплатной основе, поэтому пока у нас есть бесплатная возможность получать, конечно, мы будем ее использовать".