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На Запорожье летело 16 ракет. Зеленский провел заседание Ставки и высказался про обстрелы городов

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россияне – изверги

На Запорожье летело 16 ракет. Зеленский провел заседание Ставки и высказался про обстрелы городов

president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, а также прокомментировал утренние и ночные обстрелы от россиян:

"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по самым горячим направлениям. Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина".

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Лишь по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несгибаемость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные отбросы! Ответим обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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