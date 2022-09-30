На Запорожье летело 16 ракет. Зеленский провел заседание Ставки и высказался про обстрелы городов

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, а также прокомментировал утренние и ночные обстрелы от россиян:

"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии по самым горячим направлениям. Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина".

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Лишь по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несгибаемость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные отбросы! Ответим обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев".