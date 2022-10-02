Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
Оккупанты в очередной раз получили по зубам
Генштаб ВСУ
Российские силы потеряли контроль над стратегически важным городом Лиман Донецкой области, понеся значительные потери. Эта неудача рф усилит давление на командование российской армии. Об этом говорится в воскресном обзоре разведки министерства обороны Великобритании.
"Силы россии, вероятно, понесли значительные потери, поскольку они отходили по единственной дороге из города, которая все еще находится в руках россиян.
В оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, за которой россия пытается укрепить свою оборону.
Уход россии из Лимана также является значительной политической неудачей, учитывая, что он расположен в пределах Донецкой области - региона, который россия стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - сообщает Британская разведка.
Популярное сейчас
- Месси начал, Мбаппе закончил. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча
- ПСЖ – Ницца 2:1. Вспышки гения Месси и лидерские качества Мбаппе
- Месси забил первый штрафной в составе ПСЖ - ВИДЕО
- "Звучит как прямое приглашение Альянса вступить в конфликт с рф". Первая реакция россии на заявление Зеленского
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
Новости по теме
- 12:13 Украинские Британская разведка: С начала мобилизации из россии сбежало больше россиян, чем общие первоначальные силы вторжения
- 11:44 Украинские Британская разведка: Из-за политического давления россияне неудачно наступают на Бахмут
- 12:47 Украинские Британская разведка и ISW – о дате объявления путиным о присоединении к рф оккупированных территорий Украины