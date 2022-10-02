Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка

Российские силы потеряли контроль над стратегически важным городом Лиман Донецкой области, понеся значительные потери. Эта неудача рф усилит давление на командование российской армии. Об этом говорится в воскресном обзоре разведки министерства обороны Великобритании.

"Силы россии, вероятно, понесли значительные потери, поскольку они отходили по единственной дороге из города, которая все еще находится в руках россиян.

В оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, за которой россия пытается укрепить свою оборону.

Уход россии из Лимана также является значительной политической неудачей, учитывая, что он расположен в пределах Донецкой области - региона, который россия стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - сообщает Британская разведка.