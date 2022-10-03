Есть пострадавшие. Ночью россияне обстреляли Днепр, Никополь, Николаев и Запорожье
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Лукашук Телеграм-канал
Враг осуществил ракетные обстрелы областного центра на Днепропетровщине. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. На месте прилета работают все службы. Всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.
Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам: Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе изуродованы десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали, как сообщают глава ОВА Валентин Резниченко и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Сегодня утром враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожью и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300. В областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
Утром, 3 октября, в 06:10 зафиксированы вражеские обстрелы акватории г. Очаков Очаковской громады Николаевской области. Пострадавших нет.
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