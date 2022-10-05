Пентагон: Благодаря HIMARS ВСУ могут поражать цели даже в Крыму
Крым – это Украина
Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам россии, Украины и Евразии Лора Купер. Она напомнила, что Крым – это Украина.
"По нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут "достичь" большинства целей на поле боя. В частности, в Крыму".
В Пентагоне также заявили, что США считают более целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.
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