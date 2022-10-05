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Пентагон: Благодаря HIMARS ВСУ могут поражать цели даже в Крыму

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Крым – это Украина

Пентагон: Благодаря HIMARS ВСУ могут поражать цели даже в Крыму

Новина українською

Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам россии, Украины и Евразии Лора Купер. Она напомнила, что Крым – это Украина.

"По нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут "достичь" большинства целей на поле боя. В частности, в Крыму".

В Пентагоне также заявили, что США считают более целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.

Читайте такжеReuters: В новом пакете помощи от США будут новые HIMARS

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В статье: война с россией Пентагон HIMARS
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