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Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью

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Дроны-камикадзе запускали с юга

Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью

mil.in.ua

Новина українською

Дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты ночью 5 октября атаковали Белую Церковь Киевской области, были выпущены с юга Украины. Из 12 этих боеприпасов 6 были сбиты ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россия ищет слабые места в противовоздушной обороне страны.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. 6 были сбиты: 3 – зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 – авиацией воздушных сил", – уточнил Игнат.

Запорожская область в 10 утра снова была под обстрелом. Войска оккупационной армии обстреляли территорию Гуляйполя. российские ракеты забрали жизни заместителя главы местной громады Александра Савицкого, который даже во время самых активных боевых действий не покинул свою громаду.

Это утро стало последним и для директора коммунального предприятия этой территориальной громады Александра Косаренко.

Читайте такжеВСУ на юге уничтожили два вертолета и восемь танков россиян, также сбили шесть дронов Shahed-136

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В статье: война с россией Shahed-136
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Источник:
Телемарафон

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