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Зеленский: Совместная заявка на проведение ЧМ-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу

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Президент - о совместной заявке Украины, Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030

Зеленский: Совместная заявка на проведение ЧМ-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал присоединение к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу.

Украина устоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии", - написал Зеленский в твиттере и отметил главу правительства Испании Педро Санчеса и премьер-министра Португалии Антониу Кошту.

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В статье: ЧМ-2030 Владимир Зеленский
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