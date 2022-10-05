Зеленский: Совместная заявка на проведение ЧМ-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу
Президент - о совместной заявке Украины, Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал
"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу.
Украина устоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии", - написал Зеленский в твиттере и отметил главу правительства Испании Педро Санчеса и премьер-министра Португалии Антониу Кошту.
Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку ???????? та ????????. @sanchezcastejon @antoniocostapm— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2022
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