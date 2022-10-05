Зеленский: Совместная заявка на проведение ЧМ-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал присоединение к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

"Совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира по футболу-2030 – больше чем символ веры в нашу общую победу.

Украина устоит, победит и отстроится благодаря солидарности партнеров. Благодарны за поддержку Испании и Португалии", - написал Зеленский в твиттере и отметил главу правительства Испании Педро Санчеса и премьер-министра Португалии Антониу Кошту.