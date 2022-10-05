Гайдай: ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины

Вооруженные силы Украины деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии телеканалу Freedom.

Гайдай не стал раскрывать названия и посоветовал дождаться официального сообщения Генерального штаба. Он объяснил это тем, что эфир может смотреть враг и, получив такую информацию, он ужесточит обстрелы этих населенных пунктов.

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"Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", - сказал Гайдай.

Также 4 октября появилась информация, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.