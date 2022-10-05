Гайдай: ВСУ освободили шесть населенных пунктов Луганщины
Однако пока что без подробностей
Генштаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины деоккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии телеканалу Freedom.
Гайдай не стал раскрывать названия и посоветовал дождаться официального сообщения Генерального штаба. Он объяснил это тем, что эфир может смотреть враг и, получив такую информацию, он ужесточит обстрелы этих населенных пунктов.
"Могу только сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", - сказал Гайдай.
Также 4 октября появилась информация, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.
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