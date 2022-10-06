ПВО Украины уничтожила 9 дронов-камикадзе за ночь

Воздушное командование "Південь" сообщает, что в ночь с 5 на 6 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

При этом девять дронов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Напомним, позапрошлой ночью россияне атаковали дронами город Белая Церковь в Киевской области. Россияне выпустили 12 дронов с юга, из которых половина была уничтожена ПВО, но шесть попали в объекты инфраструктуры в городе.