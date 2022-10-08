Крымский мост. Украинский теннисист Долгополов напомнил, чей Крым
Совершенно верно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Александр Долгополов на своей странице в Твиттер запостил фото пожара на Крымском мосту и напомнил, чей Крым. Наш соотечественник пожелал своим поклонникам доброго утра.
Good morning. Crimea is Ukraine???????????? https://t.co/52rX3lImzp— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 8, 2022
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