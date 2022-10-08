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Крымский мост. Украинский теннисист Долгополов напомнил, чей Крым

Общие новости
(1 голосов)

Совершенно верно

Крымский мост. Украинский теннисист Долгополов напомнил, чей Крым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Александр Долгополов на своей странице в Твиттер запостил фото пожара на Крымском мосту и напомнил, чей Крым. Наш соотечественник пожелал своим поклонникам доброго утра.

Стаховский отреагировал на Крымский мост

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В статье: Александр Долгополов
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