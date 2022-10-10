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Линекер: Путин - это зло

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Коротко и ясно

Линекер: Путин - это зло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер выразил свое отношение к президенту России Владимиру Путину, более известному в Украине как ху@ло.

Таким образом он отреагировал на ракетную атаку российских войск по городам Украины 10 октября.

"Путин – это зло", – лаконично написал Линекер в твиттере.

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В статье: Владимир Путин Гари Линекер
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