Линекер: Путин - это зло
Коротко и ясно
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Англии Гарри Линекер выразил свое отношение к президенту России Владимиру Путину, более известному в Украине как ху@ло.
Таким образом он отреагировал на ракетную атаку российских войск по городам Украины 10 октября.
"Путин – это зло", – лаконично написал Линекер в твиттере.
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