Признаков подготовки наступления со стороны Беларуси пока нет - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке о ситуации на фронте по состоянию на утро 11 октября сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

"По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать поддержку российской федерации в войне против Украины, предоставляя российской федерации возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины. На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаков формирования наступательных группировок на территории республики Беларусь и передвижения войск по состоянию на 06:00 11 октября текущего года не наблюдается", - говорится в сводке.

Напомним, накануне самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на фоне массового ракетного обстрела Украины заявил, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом он заявил, что Украина якобы запустила процесс открытия фронта против Беларуси.