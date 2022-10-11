"Тех, кто находился в самом аду". В Украину вернули 62-х павших героев

"Сегодня Украина вернула тела героев. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки", - сообщили в Мининтеграции Украины.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – подчеркнул Олег Котенко

В Мининтеграции Украины напоминают, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.