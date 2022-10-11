"Тех, кто находился в самом аду". В Украину вернули 62-х павших героев
Герои не умирают
Мінреінтеграції
"Сегодня Украина вернула тела героев. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки", - сообщили в Мининтеграции Украины.
"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – подчеркнул Олег Котенко
В Мининтеграции Украины напоминают, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.
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