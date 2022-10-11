  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Тех, кто находился в самом аду". В Украину вернули 62-х павших героев
В тренде

"Тех, кто находился в самом аду". В Украину вернули 62-х павших героев

Общие новости
(1 голосов)

Герои не умирают

"Тех, кто находился в самом аду". В Украину вернули 62-х павших героев

Мінреінтеграції

Новина українською

"Сегодня Украина вернула тела героев. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки", - сообщили в Мининтеграции Украины.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – подчеркнул Олег Котенко

В Мининтеграции Украины напоминают, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Читайте такжеПовреждения Ладыжинской ТЭС, Львов без света, инфраструктура в Каменском. Детали террора от рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Герои Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Минреинтеграции

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде