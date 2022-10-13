Известно, до какой отметки зимой будет снижена минимально допустимая температура в квартирах украинцев

Правительство призывает украинцев готовиться к перебоям с электроснабжением и экономить электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Глава Кабмина предупредил, что зима будет тяжелой.

"Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло".

Премьер пояснил, что во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева буржуйками на дровах. И держать запас воды. По его словам, обстрелы, подобные тем, которые были 10 и 11 октября, могут повториться еще "много раз".

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за три дня российские оккупанты разрушили три электростанции в области. Он напомнил, что важно в часы с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 потреблять минимум электроэнергии.