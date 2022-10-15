Гайдай: россияне разбивают вбольшие здания в Луганской области, чтобы там не могли жить бойцы ВСУ

Войска рф уничтожают все большие здания в освобожденных селах Луганщины, чтобы там не могли расположиться украинские военнослужащие. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“О новых освобожденных населенных пунктах на Луганщине пока не будем говорить, дождемся информации от Генштаба. По поводу тех, которые уже названы, то возвращаться туда пока, к сожалению, нельзя, потому что там должны пройти "три волны" условные: освобождение, зачистка, а потом еще разминирование. Очень много минирований и очень российские войска обстреливают эти населенные пункты. Они их просто сносят, стирают с лица земли.

Буквально вчера в одном из сел полностью разбили школу. Она не была пригодна для проживания, пребывания военных, но все равно они принципиально ее разбили. Они сейчас бьют по всем более или менее большим домам, зданиям административным или другим для того, чтобы сделать невозможным расположение там наших военных”, - сообщил руководитель ОВА.