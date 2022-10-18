Демьяненко об инциденте с Записоцким на границе: УАФ стала мишенью пособников путина

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Демьяненко отреагировал на инцидент с задержанием на украинской границе генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

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По его словам, против Украинской ассоциации футбола началась атака по заказу россиян.

"Я уже говорил, что россия однажды поплатится за все, что она делает в нашей стране. Так и будет. Но мы сами не должны допускать того, что руками наших правоохранителей или одиозных бизнесменов россия достигает здесь своих целей. УАФ стала мишенью пособников путина именно тогда, когда российское лобби в международных футбольных кругах потерпело поражение. Там оно наткнулось на железное сопротивление и системную работу президента украинского футбола Андрея Павелко. Я охотно верю, что ФСБ поставило себе цель через подконтрольных правоохранителей и политиков максимально дестабилизировать работу УАФ", — сказал он.

Демьяненко призвал генпрокурора и руководителей Нацполиции детально проверить своих подчиненных.

"На незаконное задержание генерального секретаря УАФ на границе с Польшей на основании сфальсифицированных бумажек должен непременно отреагировать генеральный прокурор господин Костин, руководители пограничников и Нацполиции. Проверьте своих людей — их либо использовали вслепую, либо они сознательно работают на представителей нашего общего врага", — добавил Демьяненко.

Напомним, что СМИ писали о том, что Юрия Записоцкого удерживали на границе с Польшей из-за попытки вручения подозрения. В каком производстве и по каким обвинениям, пока неизвестно.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил, что после вмешательства адвокатов Юрий Записоцкий в конце концов пересек границу с Польшей и продолжил свою командировку в УЕФА.

Протасов также предположил, что "фабрикация обвинений" против сотрудников УАФ и "бессодержательные бумажки под видом процессуальных документов" по умыслу "российских заказчиков должны отбить у УАФ желание заниматься подготовкой к ЧМ-2030".