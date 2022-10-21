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Воздушные силы: У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы

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Возможные поставки говорят о дефиците в армии РФ на баллистические ракеты

Воздушные силы: У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы

фото из свободных источников

Новина українською

У Украины нет средств противодействия иранским баллистическим ракетам, которые могут появиться на вооружении армии РФ, но Вооруженные Силы Украины работают над этим.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге 21 октября, сообщает Лига.нет.

"К сожалению, есть такая информация, что Россия будет усиливаться именно баллистикой. Хочу сразу подчеркнуть, что против баллистических ракет, как говорят наши специалисты по РСЗО, лучшая защита – уничтожить их там, где они стоят, или по дороге. Прятаться [нужно], безусловно, потому что аэробаллистическая ракета летит сверху и падает с огромной скоростью", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день нет средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы противодействовать этому виду оружия, но ВСУ ищут методы.

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"Иран будет, вероятно, поставлять [баллистические ракеты], если в мире не найдутся какие-то механизмы остановить эти поставки", – сказал спикер Воздушных сил.

Из "положительного" Игнат выделил то, что такие поставки говорят о дефиците в армии РФ на баллистические ракеты. Ракеты такого типа – "Искандер-М" – размещены в Калининградской области РФ и на территории Беларуси.

"Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары этими ракетами, а то, что в России они уже в дефиците, – это хорошая новость. Просто так Иран бы не просили", – сказал Игнат, подчеркнув, что иранские ракеты существенно проигрывают российским по техническим характеристикам.

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В статье: война с россией
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