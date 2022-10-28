Борис Джонсон намерен продвигать план Маршалла для Украины на международной арене
Спасибо, Борис
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон создал офис в Вестминстере в Лондоне, где он надеется создать фонд для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной страны, он стремится построить новую карьеру на международной арене. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Источник, приближенный к Джонсону, подтвердил планы Бориса помочь в восстановлении Украины. Экс-премьер намерен выступить на международной арене как сторонник поддержки Украины в войне с россией, совершив визит в США перед Рождеством. Планируется речь, чтобы привлечь внимание Вашингтона к катастрофическому положению Украины.
Также ожидается, что Джонсон встретится с американскими сенаторами для обоснования необходимости продолжения поддержки Украины со стороны США. В Великобритании существует обеспокоенность тем, что поддержка Киева среди политиков-республиканцев в США ослабляется перед президентскими выборами.
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