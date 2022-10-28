  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Борис Джонсон намерен продвигать план Маршалла для Украины на международной арене
В тренде

Борис Джонсон намерен продвигать план Маршалла для Украины на международной арене

Общие новости
(2 голосов)

Спасибо, Борис

Борис Джонсон намерен продвигать план Маршалла для Украины на международной арене

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон создал офис в Вестминстере в Лондоне, где он надеется создать фонд для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной страны, он стремится построить новую карьеру на международной арене. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Источник, приближенный к Джонсону, подтвердил планы Бориса помочь в восстановлении Украины. Экс-премьер намерен выступить на международной арене как сторонник поддержки Украины в войне с россией, совершив визит в США перед Рождеством. Планируется речь, чтобы привлечь внимание Вашингтона к катастрофическому положению Украины.

Также ожидается, что Джонсон встретится с американскими сенаторами для обоснования необходимости продолжения поддержки Украины со стороны США. В Великобритании существует обеспокоенность тем, что поддержка Киева среди политиков-республиканцев в США ослабляется перед президентскими выборами.

Читайте такжеВеликобритания официально получила нового премьер-министра

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Борис Джонсон План Маршалла для Украины
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде