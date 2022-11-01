Источник: Павелко хотел провести выборы президента УАФ онлайн, Зеленский идею не одобрил

Президент УАФ Андрей Павелко ранее в этом году просил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение провести выборы главы Ассоциации в режиме онлайн, посредством Zoom.

Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.

Впрочем, по словам источника, Зеленский такую идею не одобрил.

Полномочия Павелко на посту президента завершились в конце зимы 2022 года, однако полномасштабное вторжение россии не позволило своевременно провести выборы президента УАФ.

Таким образом, судя по всему, на время военного положения в стране Павелко сохранит свою должность.