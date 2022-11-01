  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Павелко хотел провести выборы президента УАФ онлайн, Зеленский идею не одобрил
В тренде

Источник: Павелко хотел провести выборы президента УАФ онлайн, Зеленский идею не одобрил

Общие новости
(1 голосов)

Судя по всему, Павелко сохранит свою должность на время военного положения в стране

Источник: Павелко хотел провести выборы президента УАФ онлайн, Зеленский идею не одобрил

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко ранее в этом году просил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение провести выборы главы Ассоциации в режиме онлайн, посредством Zoom.

Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.

Впрочем, по словам источника, Зеленский такую идею не одобрил.

Читайте такжеПрезидент Вереса Надеин: Началась грязная игра против Павелко, типичная заказуха

Полномочия Павелко на посту президента завершились в конце зимы 2022 года, однако полномасштабное вторжение россии не позволило своевременно провести выборы президента УАФ.

Таким образом, судя по всему, на время военного положения в стране Павелко сохранит свою должность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк война с россией УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде