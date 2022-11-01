Источник: Павелко хотел провести выборы президента УАФ онлайн, Зеленский идею не одобрил
Судя по всему, Павелко сохранит свою должность на время военного положения в стране
facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко ранее в этом году просил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение провести выборы главы Ассоциации в режиме онлайн, посредством Zoom.
Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.
Впрочем, по словам источника, Зеленский такую идею не одобрил.
Полномочия Павелко на посту президента завершились в конце зимы 2022 года, однако полномасштабное вторжение россии не позволило своевременно провести выборы президента УАФ.
Таким образом, судя по всему, на время военного положения в стране Павелко сохранит свою должность.
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Источник:ТаТоТаке
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