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"Призываю присоединяться" - Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене

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Четверть от нужной суммы уже собрана

"Призываю присоединяться" - Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко, амбассадор United24, сообщил, что он вместе с платформой начали работу по восстановлению стадиона в Ирпене.

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"Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети.

Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не пристрастие наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем.

Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу "Милан"! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес присоединяться!", — заявил Шева.

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В статье: Андрей Шевченко война с россией
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