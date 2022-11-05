Олег Блохин отмечает свой 70-й День рождения

Сегодня, 5 ноября, легенде украинского футбола Олегу Блохину исполнилось 70 лет.

В 1969-1988 гг. нападающий выступал в составе киевского "Динамо". Всего за "сине-белых" Блохин провел 513 матчей, отличившись 236 голами. С этим показателем он с отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров киевлян, опережая второго Сергея Реброва на 73 мяча.

Кроме "Динамо" Олег Владимирович на закате своей карьеры выступал за австрийский "Фортверс" и кипрский "Арис Лимасол".

Блохин становился обладателем "Золотого мяча" в 1975 году. Также в его активе статус девятикратного украинского игрока года. Кроме того, он дважды выигрывал Кубок Кубков, столько же становился бронзовым призером Олимпиады и также однажды получал Суперкубок УЕФА.

Была у Олега Владимировича и тренерская карьера. Вместе со сборной Украины он доходил до 1/4 финала ЧМ-2006. Кроме "сине-желтых" Блохин был наставником и в клубах: "Динамо", "Олимпиакос", ПАОК, АЭК и "Иконис".