Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине
Обоснованное решение
ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение. Соответствующие документы главы государства уже зарегистрированы в парламенте. Документом №8189 предлагается продлить действие военного положения, а №8190 – мобилизацию. Отметим, что военное положение в Украине действует до 21 ноября.
Текста самих законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, пока не известны. Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.
"На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней", – уточнил народный депутат Ярослав Железняк.
Популярное сейчас
- Ингулец - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 ноября 2022
- Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов
- Соперники для Шахтера и Днепра-1, поражение Реала. Главные новости за 7 ноября
- На Херсонщине снова произошла "бавовна" – детонация длилась два часа
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО