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Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине

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Обоснованное решение

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине

ВСУ

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение. Соответствующие документы главы государства уже зарегистрированы в парламенте. Документом №8189 предлагается продлить действие военного положения, а №8190 – мобилизацию. Отметим, что военное положение в Украине действует до 21 ноября.

Текста самих законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, пока не известны. Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.

"На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней", – уточнил народный депутат Ярослав Железняк.

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В статье: военное положение в Украине Владимир Зеленский мобилизация
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Источник:
rada.gov.ua

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