Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение. Соответствующие документы главы государства уже зарегистрированы в парламенте. Документом №8189 предлагается продлить действие военного положения, а №8190 – мобилизацию. Отметим, что военное положение в Украине действует до 21 ноября.

Текста самих законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, пока не известны. Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.