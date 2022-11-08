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Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 – в пресс-службе президента рассказали, в каком формате

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Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 – в пресс-службе президента рассказали, в каком формате

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет на Бали в Индонезии. Об этом Суспільному сказал спикер президента Сергей Никифоров. Скорее всего, речь пойдет об онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу".

Он уточнил, что президент будет точно участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат. Ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент рф путин может присоединиться к саммиту "Большой двадцатки", который состоится на индонезийском острове Бали, в виртуальном формате.

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В статье: Сергей Никифоров война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
suspilne.media

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