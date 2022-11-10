Британия передала ВСУ зенитные ракеты для систем ПВО, вскоре помощь окажут Франция и Австрия

В рамках военной помощи для борьбы с вторжением россии Великобритания передала Украине около тысячи ракет класса "земля - ​​воздух". Эти боеприпасы помогут нашим вооруженным силам защищать объекты инфраструктуры в украинских населенных пунктах от российских атак. Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

Снабжение дополнительными ракетами завершится в ближайшее время, сказал британский министр обороны Бен Уоллес. Он отметил, что так Великобритания ответила на запросы Украины об усилении возможностей противовоздушной обороны нашей страны.

Ракеты могут использоваться в комплексе со средствами Вооруженных сил Украины. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

Власти Франции намерены передать Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок нового поколения Caesar в ближайшие недели. А правительство Австрии решило помочь Украине в ее борьбе с полномасштабным российским вторжением, выделив ей еще 10 миллионов евро. Недавно украинская армия получила от Парижа гаубицы TRF1.