Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи для ВСУ

Пентагон отправляет Украине новый пакет военной помощи. Как сообщил чиновник Пентагона на брифинге, речь идет о боеприпасах и других средствах на общую сумму 275 миллионов долларов.

В частности, в пакет вошли: дополнительные боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов; более 1300 противотанковых систем (многоцелевое штурмовое оружие SMAW, AT4); 125 армейских грузовиков Humvee; четыре антенны спутниковой связи.

Чиновник Пентагона также отметил, что HIMARS продолжают помогать украинцам менять динамику на поле боя.