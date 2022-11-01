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Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи для ВСУ

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Дополнительные боеприпасы для HIMARS!

Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пентагон отправляет Украине новый пакет военной помощи. Как сообщил чиновник Пентагона на брифинге, речь идет о боеприпасах и других средствах на общую сумму 275 миллионов долларов.

В частности, в пакет вошли: дополнительные боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов; более 1300 противотанковых систем (многоцелевое штурмовое оружие SMAW, AT4); 125 армейских грузовиков Humvee; четыре антенны спутниковой связи.

Чиновник Пентагона также отметил, что HIMARS продолжают помогать украинцам менять динамику на поле боя.

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В статье: война с россией Пентагон HIMARS
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Источник:
defense.gov

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