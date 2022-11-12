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Александр Усик: Херсон – это Украина, Крым – это Украина

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Это истина

Александр Усик: Херсон – это Украина, Крым – это Украина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) прокомментировал освобождения Силами обороны Украины города Херсона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Усик: Херсон – это Украина, Крым – это Украина - изображение 1

Напомним, что ранее Андрей Проценко отреагировал на освобождения Херсона.

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
12.11.2022 в 13:42
Жалко , что он это понял только после того , как его дом испоганили . Верил в них до последнего .
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