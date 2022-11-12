Александр Усик: Херсон – это Украина, Крым – это Украина
Это истина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) прокомментировал освобождения Силами обороны Украины города Херсона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Андрей Проценко
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
12.11.2022 в 13:42
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