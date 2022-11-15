Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова

Все жители этого города – как покинувшие его во время рашистского вторжения, так и остававшиеся в нем в дни временной оккупации вот уже третьи сутки испытывают радостные ощущения в связи с избавлением от ига обезумевших орков. Не передать словами те эмоции, которые все эти дни преобладают в душах херсонцев и сотен миллионов людей, небезразличных к судьбе Украины!

Не остались равнодушными и представители футбольной среды, в профессиональной карьере которых был период работы в главной херсонской команде. Шестеро из них – Юрий Кулиш, Сергей Пучков, Леонид Гайдаржи, Геннадий Жилкин, Николай Павлов и Иван Балан поделились с корреспондентом UA-Футбол мыслями о нынешних событиях в Херсоне, также вспомнив о херсонском этапе своей биографии.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

- В пятницу был просто праздник! – с радостью в голосе начал Кулиш, являвшийся на первый день войны главным тренером херсонского "Кристалла". – Когда стало известно, что Херсон освободили, сразу начались звонки от друзей. Их поступало много, и было ощущение победы. Пусть она и небольшая, но это была победа! Победа каждого из нас, победа всей Украины, которую все мы так долго ждали! Было всеобщее счастье! Кто-то пил 100 грамм, кто-то на радостях приглашал в гости. Мы смотрели видеоролики из Херсона, как встречали наших героев и скандировали: "Слава ЗСУ!". Было очень трогательно, буквально до слез. Подруги моей жены даже плакали.

Война помешала Юрию Кулишу выполнить все то, что было запланировано.

- В период зимнего антракта удалось собрать хороших ребят и начать показывать достойные результаты, - продолжает он. – Была сыгранность, и вырисовывалась боевитая команда. Очень обидно было однажды проснуться и узнать, что на нас напала россия. Хотя до этого при малейшем возникновении подобной темы все кричали: "Вы что, с ума сошли?!". Но оказалось, что мир с ума сошел! Мой отец, Царствие ему небесное, воевал во Второй мировой – и если бы он узнал о том, что на самом деле произошло, он, наверное, в гробу перевернулся бы. Я уверен на сто процентов, что не случись войны, весь наш руководящий и тренерский штаб – Владимир Лебедь, Алексей Якименко, Александр Бурковский вместе с администратором и медицинским персоналом сделали бы просто шикарную команду. Ведь ребята благодаря проведенной в зимний период селекции подобрались у нас – что надо! У "Кристалла" были футболисты из Днепра, Черкасс. Понятное дело, что новички появились в нашем клубе без денег, так как все знают, что делать покупки мы не имеем возможности. Но пацаны настолько сплотились, что уже спустя месяц после проведенной работы мы показывали футбол, который был на три головы выше, чем в осенней части сезона. Увы, все это в одночасье нарушилось полномасштабной войной. Вы даже представить себе не можете, насколько нам было обидно!

ЗВОНОК ОТ ЗЯТЯ ИЗ ГРЕЦИИ

Задолго до работы Юрия Кулиша в "Кристалле" успешно трудился его бывший партнер по днепропетровскому "Днепру" и одесскому "Черноморцу" Сергей Пучков. Было это в сезонах 2003/04 и 2004/05, во время которых он сумел из аутсайдера группы "Б" второй лиги сделать ведущую команду, занявшую годом спустя 2-е место. А перед минувшим сезоном судьба вновь занесла Пучкова на Херсонщину, где опытный наставник возглавил передислоцировавшуюся из Крыма "Таврию-Симферополь". Правда, его работа в этом коллективе была недолгой – всего три месяца с небольшим.

- Херсон и Херсонская область для меня особенно близки, так как на сегодняшний день пока что являются крайним городом и краем, на которых моя тренерская карьера взяла тайм-аут, - говорит Пучков. – И мне, как любому гражданину Украины очень приятно было узнать об освобождении областного центра и правобережной части Херсонщины. Там у меня много друзей, там я работал. Можно сказать, что Херсон для меня родной город. Это прекрасно, что наша армия продвигается вперед. Я этому очень рад. За последние дни довелось увидеть немало видеороликов из освобожденного Херсона, которые никого не оставляют равнодушным. Мне звонило много людей, человек до десяти – поздравляли. У меня в Греции сестра живет, так ее муж сразу меня набрал и с победой ЗСУ под Херсоном поздравил. Радостные эмоции в эти дни переполняют всех нас. Надеюсь, что не за горами наша общая победа над вероломными оккупантами.

- Как отреагировали, когда узнали, что ваш коллега по ремеслу Сергей Шевченко возглавил созданную в Херсоне временными властями команду?

- Был в шоке. Считаю, что это преступление перед своим народом, своей семьей и родными. Он даже опозорил свою фамилию, осквернив на всю страну, на весь мир! Фамилия, которая для Украины легендарна – прежде всего, благодаря поэту Тарасу Шевченко и футболисту Андрею Шевченко. А еще ряд игроков, его двойных тезок, которые играли в украинских командах в 80-90-х годах (болельщики со стажем помнят как минимум еще четырех Сергеев Шевченко, самым известным из которых является капитан симферопольской "Таврии" чемпионского образца 1992 года – прим. .ред.). Как можно было так поступить – пойти на службу вражеской власти? Впрочем, стоит ли удивляться нынешнему шагу херсонца. В 2014 году Сергей Шевченко уже работал в аннексированном Крыму, где возглавлял ВСК "Таврию". А потом и вообще отправился на тренерскую работу в страну-агрессор – в клуб "Сахалин". Помнится, после возвращения из России его несколько реабилитировал президент нашей "Таврии" Сергей Куницын, и Шевченко долгое время даже работал с ней в Бериславе. Позже поехал в Николаев, где когда-то играл. И тут такой шаг, который не укладывается в уме. Уверен, что руководители нашего футбола поступили совершенно правильно, сняв с предателя все звания и лишив тренерской лицензии. Впрочем, как и лишив звания почетного гражданина Херсона.

ИЗ ОДЕССЫ В ХЕРСОН – И ОБРАТНО

Больше всех из перечисленных выше личностей провел в Херсоне хорошо известный в футбольных кругах Украины игрок, а впоследствии тренер Леонид Гайдаржи. В этом городе в общей сложности он играл на протяжении семи сезонов: шести в рамках чемпионата СССР и одного в чемпионате Украины.

- Двух мнений по поводу моей реакции на освобождение Херсона быть не может – естественно, испытываешь лишь чувство радости, удовлетворения и гордости за нашу армию, за ЗСУ, - делится Гайдаржи. – Рад за жителей города и области, что у них появилась возможность спустя столько месяцев оккупации вернуться в свои дома после того, как пришлось бежать от этой российской нечести. Рад, что возвратившиеся домой люди теперь смогут нормально жить - без гнета жестоких варваров-оккупантов и под украинскими флагами.

Впервые в Херсоне Леонид Гайдаржи появился в разгар сезона-1982, перейдя из одесского СКА в тамошний "Кристалл". После того чемпионата он отыграл в составе херсонцев еще три сезона, за время которых стал твердым игроком основы. Его уверенная игра за "Кристалл" позволила в 1986-м вернуться в Одессу, где он в течение трех лет защищал цвета "Черноморца". Затем был год в симферопольской "Таврии", после чего в 1990-м Гайдаржи вернулся в "Кристалл", где радовал херсонских болельщиков на протяжении трех сезонов.

- Во время моих выступлений в Херсоне было много хороших моментов, - вспоминает Гайдаржи. – Во-первых, у нас был хороший коллектив. Во-вторых, в "Кристалле" мне посчастливлось работать с хорошими тренерами. Когда я первый раз появился в команде, ею руководил Виктор Зубков, знакомый мне по "Черноморцу". Во второе мое пришествие в "Кристалл" главным тренером был Анатолий Байдачный, еще одна легенда советского футбола. А начальником команды непродолжительное время был Николай Павлов, приехавший к нам из Симферополя, где тренировал "Таврию". Что интересно: они оба когда-то вместе играли в минском "Динамо", и я думал, что этот тандем в Херсоне надолго. Мы были очень воодушевленными и заряженными на результат, так как в "Кристалле" удалось собрать хорошую команду. В ней играли Валера Панчик, Юра Максимов, Сережа Воронежский, Витя Консевич, Игорь Гамула, братья Эдик и Андрей Валенко – это все опытные люди, с именем. Плюс были местные ребята – такие, как Игорь Малышев, Толик Жосан. Перед "Кристаллом" ставилась задача, и мы способны были претендовать на высокие места. Но тогда получилось так, что Павлову предложили тренерскую работу в днепропетровском "Днепре" - и он туда уехал. Вместе с ним перебрались несколько ребят из Херсона, среди которых был и Максимов.

"Кристалл" 1985-го года. Леонид Гайдаржи – в нижнем ряду четвертый слева направо

УКАЗАНИЯ С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Однако спустя какое-то время по непонятным для меня причинам ушел и Байдачный, а у руля команды остался Игорь Гамула, - продолжает Гайдаржи. К сожалению, все пошло не по тому сценарию, который мы все себе представляли. Назначивший меня играющим тренером Гамула через неделю куда-то исчез и по распоряжению президента клуба мне пришлось брать бразды управления командой в свои руки. Я выходил на поле и руководил действиями игроков изнутри. Сидевшим же на скамье представителям командного штаба по ходу матча давал указания по поводу замен. Понятное дело, что это было не совсем удобно, но ничего не поделаешь – пришлось приспосабливаться. По окончании короткого сезона-1992 в чемпионате Украины летом команда ушла в отпуск, а после возвращения из него меня ждала неприятная неожиданность. Прихожу на стадион – а там другой человек, Виктор Маслов, проводит тренировку. Меня не поставили в известность, а он, оказывается, уже собрал команду, заранее обзвонив всех ребят. В этой ситуации я собрал вещи и уехал. Так завершилась моя херсонская карьера.

О самом Херсоне, как о городе, у Гайдаржи остались самые добрые воспоминания.

- Этот областной центр запомнился мне доброжелательными людьми. Херсон – экологически чистый город. Он небольшой, очень компактный и аккуратный. Учитывая, что Херсон расположен на берегу Днепра, в нем всегда есть изобилие рыбы, а летом и осенью овощи и фрукты (особенно арбузы) были в неограниченном количестве. Помнится, в первой половине 80-х, в период работы с командой Виктора Зубкова, в выходные дни футболистов с семьями и детьми на баркасах перевозили на левый берег, где были базы отдыха и пионерские лагеря. Мы там отдыхали до обеда, после чего возвращались обратно, готовясь к вечерней тренировке. В летнюю пору так было регулярно – совмещали приятное с полезным. Вообще хорошее было время, его я вспоминаю только с положительными эмоциями.

100 ЛЕТ НА ТРОИХ

В начале 90-х одноклубником опытного Гайдаржи в "Кристалле" был молодой голкипер Геннадий Жилкин. В херсонской команде он также играл с перерывом – сначала в сезоне-1991 в чемпионате СССР, а затем в сезоне-1992/93, когда в чемпионате Украины она носила другое название - "Таврия". Сейчас 53-летний Жилкин трудится в тренерском штабе "Акжайыка" из Уральска, выступающего в Суперлиге Казахстана. Находясь за тысячи километров от Родины, он пристально следит за сообщениями о ходе войны, поступающих из Украины.

- Накануне финального матча Кубка Казахстана, в котором моя команда соперничала с "Ордабасы", была предигровая тренировка. Во время ее проведения узнал новость об освобождении Херсона, - рассказывает Жилкин. – Ей я очень обрадовался. Первой же мыслью было позвонить знакомым ребятам из Херсонщины – Сереже Ревуту, с которым не один год вместе работали в тренерском штабе разных клубов, Леше Якименко и Володе Лебедю, с кем я знаком по выступлениям в "Кристалле" и днепропетровском "Днепре" соответственно. Дозвонившись им, поздравил с этим событием, и мы вместе порадовались. Все трое были не в Херсоне, они оттуда выехали. Третий из них, Лебедь, с лета находится в Германии. Попутно немного его "притравил": чтобы много немецкого пива он не пил, так как есть расположенность к полноте (улыбается). Что ж, все мы ждем и надеемся, что у одного известного на весь мир со знаком "минус" чудака дверь в бункере закроется так, чтобы он оттуда никогда не вышел, и чтобы настал мир.

- В вашей богатой и витеватой профессиональной биографии было много клубов. Чем запомнился период, проведенный в херсонском "Кристалле"/"Таврии"?

- Мне понравилось знакомство с Гамулой. Да и со многими другими людьми тоже. А еще ритм чемпионата СССР среди команд второй лиги. Это были мои первые шаги в серьезном футболе, и окунуться в его специфику, когда игры проводятся через два дня на третий, было интересно. Я застал то время, когда трибуны стадиона во время домашних матчей всегда были полными. Болельщики поддерживали нас, ведь команда у нас была хорошая. В ней было столько футболистов с именами! Помимо Гамулы за "Кристалл" тогда играли Юрий Максимов, Николай Насташевский, Леонид Гайдаржи, Виталий Тарасенко, Сергей Воронежский. Мне тогда было всего 20-21 год, а в задней линии играли опытные мастера, которым на троих было за 100 лет! Для меня выступления в такой солидной компании стали хорошей школой, добавили опыта. Что касается самого Херсона, то это красивый, зеленый город. На берегу Днепра всегда можно было отдохнуть, порыбачить, пожарить шашлычки. Я, как молодой, принимал участие в "подносе снарядов" для ветеранов команды – мотался за пивом после игры. А еще в Херсоне красивые девчонки, многие из которых были небезразличны к футболу (многозначительно улыбается).

ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ СОСЕД НИКОЛАЯ ПАВЛОВА

Для одного из аксакалов украинского тренерского корпуса, Николая Павлова, трудовой отрезок в Херсоне оказался непродолжительным. Приехав в город над Днепром после однолетней работы в симферопольской "Таврии", 45-летний специалист взялся за дело, засучив рукава.

- Да, действительно, в январе и феврале 1991 года довелось продуктивно поработать в "Кристалле" с Анатолием Байдачным, - вспоминает Павлов. – Там было хорошо, но на 8 марта мне сделали подарок – я был приглашен в "Днепр" (улыбается). Херсон - красивый, зеленый город. Запомнилась гостиница "Фрегат", расположенная в живописном месте, неподалеку от набережной Днепра. Кстати, до этого и после в Херсоне больше никогда не был. Разве что один раз. Несмотря на зимнее время, город порадовал своей красотой. Люди там очень хорошие, добрые. Когда узнал, что Херсон освобожден ЗСУ, очень обрадовался! Ведь до этого во многих источниках информации писали, что это может стать возможным в конце года и так далее. Но когда все произошло так быстро, я был очень-очень рад.

- В Херсоне у вас осталось много друзей, коллег?

- Нет, из местных у меня никого среди таковых особо и не было. Судьба надолго свела меня с херсонцем Юрой Максимовым. Сначала он играл у меня в "Таврии", а потом, когда я оттуда ушел, пришлось обратиться к руководителю симферопольского клуба Анатолию Заяеву и главе Крыма Леониду Грачу, чтобы отпустили футболиста в Херсон. Леонид Иванович дал добро, и мы забрали его в "Кристалл". Уже оттуда Максимов потом перешел в еще одну возглавляемую мною команду - "Днепр", а позже и в киевское "Динамо". Сейчас он живет недалеко от меня, его иногда встречаю. Я был у него дома, он – у меня. Когда с Юрой встречаемся, то всегда вспоминаем наши продолжительные взаимоотношения.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КОМФОРТНОГО ПЕРИОДА

Успел поработать в Херсоне в начале 90-х и многолетний коллега Николая Павлова, с которым впоследствии они трудились вместе в Мариуполе и Полтаве – Иван Балан. Его период работы в главной команде города, именовавшейся начиная с премьерного чемпионата Украины "Таврией", был также непродолжителен – всего несколько месяцев. Поработав в ней в первом круге сезона-1993/94, Балан надолго сохранил о Херсоне самые приятные воспоминания.

- Для меня Херсон, как и мой родной город Николаев, имеет особенное значение, - говорит Балан. – На работу в "Таврию" меня пригласил президент клуба (фамилию которого я, к сожалению, не помню). В этой команде я трудился в одной компании с тренером Сапельняком и другими помощниками. Херсон – город необычный и своеобразный, зеленый, красивый и уютный. Мне было приятно в нем находиться – как на стадионе, в центре, так и в его живописных окрестностях. Он к себе располагает и позволяет чувствовать себя в нем весьма комфортно. Несмотря на то, что в силу некоторых причин я поработал в нем недолго (меня позвали обратно в Николаев), я получил удовольствие от этого периода. Начало чемпионата было успешным, мы находились на хорошем месте, да и посещаемость на стадионе была высокой. Было очень приятно узнать, что в единственном из оккупированных областных центров Украины наконец-то случилось то, что должно было случиться и о чем мы мечтали - наступила свобода. Надеюсь, что скоро на всей Херсонщине полностью прекратятся боевые действия. Рад, что люди, которые каждый день переживали за свои семьи и за нажитое годами имущество постепенно возвращаются в свои квартиры и дома, переходя к той жизни, которая была до полномасштабной войны. Все эти события для меня, как и для любого человека в Украине, очень радостны и приятны.

Хочется верить, что недалек тот час, когда все шестеро специалистов испытают максимальное чувство радости, о котором мечтает вся Украина и весь цивилизованный мир.