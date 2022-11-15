СМИ: Шевченко станет членом НОК Украины
Генеральная ассамблея комитета состоится 17 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко станет членом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Об этом сообщает XSPORT.
Официально об этом объявят во время Генеральной ассамблеи комитета, которая состоится 17 ноября. В этот же день пройдут выборы нового главы НОК. На эту должность претендуют Жан Беленюк, Вадим Гутцайт и Игорь Малинский.
Ранее были слухи, что Шевченко хотят выдвинуть на должность Президента НОК, но прием заявок закончился 1 ноября.
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Источник:XSPORT
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