 80% Львова остается без света, подача тепла приостановлена, - Садовый ᐉ UA-Футбол
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80% Львова остается без света, подача тепла приостановлена, - Садовый

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Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют

80% Львова остается без света, подача тепла приостановлена, - Садовый

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о ситуации в городе после ракетного удара, нанесенного РФ сегодня. По словам Садового, 80 процентов областного центра остаются без света.

"Ситуация очень сложная. 80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.

Один человек ранен в результате ракетных обстрелов. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

Об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями", - написал Садовый на своей странице у телеграм.

Напомним, что прямо сейчас Украина переживает один из самых массовых ракетных ударов: россияне выпустили около 100 ракет.

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В статье: Андрей Садовый война с россией
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