80% Львова остается без света, подача тепла приостановлена, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о ситуации в городе после ракетного удара, нанесенного РФ сегодня. По словам Садового, 80 процентов областного центра остаются без света.

"Ситуация очень сложная. 80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.

Один человек ранен в результате ракетных обстрелов. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.

Об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями", - написал Садовый на своей странице у телеграм.