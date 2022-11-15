80% Львова остается без света, подача тепла приостановлена, - Садовый
Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют
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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о
"Ситуация очень сложная. 80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.
Один человек ранен в результате ракетных обстрелов. Пострадавший оперативно госпитализирован.
Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.
Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.
Об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями", - написал Садовый на своей странице у телеграм.
Напомним, что прямо сейчас Украина переживает один из самых массовых ракетных ударов: россияне
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