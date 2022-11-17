Суд Гааги признал виновными в сбитии рейса МН17 и назначил пожизненное заключение Гиркину, Харченко и Дубинскому

Суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению виновных в сбитии рейса МН17 и убийстве пассажиров и эпипажа Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Суд признал, что пассажирский самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля оккупированного Первомайского. Суд признал, что Россия контролировала территорию "ДНР" во время сбития лайнера, снабжала террористов оружием и финансировала их, а как минимум один из фигурантов дела, Игорь Гиркин, находился на контакте с Кремлем.

Читайте также ПАСЕ возложила ответственность за сбитый самолет рейса МН17 на россию

Суд Гааги признал виновными в сбитии рейса МН17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олег Путалов был оправдан – суд не увидел его вклада в выполнении запуска ракеты.

Суд Гааги заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Их признали ответственными за доставку ЗРК и его отвоз обратно в Россию. Ракета была выпущена намеренно, но боевики не знали, что попали в гражданский самолет. Однако этот факт не освобождает их от ответственности.

Также Гуркин, Харченко и Дубинский должны выплатить 16 млн. евро компенсации родственникам погибших. Вина обвиняемых настолько тяжела, что суд может приговорить их только к пожизненному заключению.

Кто отдавал приказ по запуску ракеты, не установлено. Горкин нес ответственность за своих подчиненных, Дубинский выступал соорганизатором, а Харченко выполнял приказ.

В общей сложности суд получил 306 запросов на моральную и материальную компенсацию.

В течение 14 суток осужденные могут подать апелляцию.