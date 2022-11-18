Украинский морпех Дианов передал собранные ему деньги детям погибших защитников Азовстали

Морской пехотинец Михаил Дианов, защищавший Мариуполь, передал деньги, собранные ему на лечение, Ассоциации семей защитников "Азовстали". Как сообщил военный в Facebook, он уже перевел первые 3 миллиона гривен.

"Как я и обещал, начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Очень много времени и усилий ушло на то, чтобы убедиться, кому я действительно могу доверять. Как я говорил ваши деньги – это огромная ответственность. Первые 3 млн гривен я перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали". Организацией руководят, в том числе, сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь".

"Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, который приближает нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый следующий – это минус один день в плену, каждый следующий давался все труднее, но я лично знал, что меня дома ждет дочь, и благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть дети, которые уже не увидят своих родителей. Это самое страшное. Эти деньги пойдут детям погибших героев Азовстали. Хотел написать больше. Но уже не могу. Спасибо, что помогая тогда мне, вы дали возможность помочь многим".