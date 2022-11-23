Садовый сообщил, что весь Львов временно без света в результате обстрелов РФ

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате утренних обстрелов россиян была повреждена критическая инфраструктура города:

“Весь город – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях”, – написал Садовый у себя в телеграмме.

Также с похожим заявлением выступил и глава Одесской ОВА:

“Уважаемые жители области! В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение. О каких-либо изменениях в работе электросетей будем информировать дополнительно”, - написал Максим Марченко.

Кроме того, в сети распространяется информация, что электричества временно нет и во многих других регионах Украины. Напоминаем, что следует ожидать официальной информации власти и придерживаться правил поведения во время воздушной тревоги.